"A me piace molto giocare bene a calcio, ma mi piace molto anche vincere: bisogna trovare una via di mezzo, magari sbaglio io. Non è che si gioca alla Playstation". Così ha parlato Massimiliano Allegri, ospite di Sky Sport, dopo la partita vinta contro la Fiorentina, l'1-0 della sua Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia.