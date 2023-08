Spesso Massimiliano Allegri parla di marzo come mese decisivo della stagione, in cui le sue squadre devono ancora essere in corsa sui vari fornti. Ecco, come scrive la Gazzetta dello Sport, proprio a marzo avremo un’idea anche sul futuro di Allegri, che ha sì un accordo lungo, ma da quando è tornato non ha ancora vinto nulla e per questo si è ritrovato spesso sulla graticola. La Juventus gli ha dato ampi poteri sul mercato, però adesso s’aspetta anche risposte sul campo, altrimenti qualcosa potrebbe cambiare.