Max Allegri è ancora sotto contratto con la Juve, ma potrebbe trovarne presto uno nuovo in Inghilterra. L'ex allenatore bianconero, secondo il Guardian, ha iniziato ad approfondire la sua conoscenza dell'inglese per farsi trovare pronto per un'eventuale chiamata del Manchester United, dove l'allenatore Ole Gunnar Solskjaer è sempre più in bilico.