Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a JTv dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Abbiamo trovato il gol in una non occasione. Vlahovic è stato bravo. Create tante occasioni nel secondo tempo, mentre nel primo dopo il gol fatto siamo usciti dalla partita e subito tanti tiri in porta. Sassuolo? Tecnici e ben organizzati, possono battere tutti".



VLAHOVIC – "Approccio importante, oggi ha fatto meno bene rispetto al Verona, perché è stato spesso anticipato e deve migliorare nella pulizia del gioco. Il tridente? Dybala è un giocatore importante, non scordiamoci che veniva da un periodo di stop per infortunio, felice per la sua partita".



FIORENTINA – "Doppia sfida bellissima, la Fiorentina è un buona squadra. Giocare a Firenze non è mai facile, ma ora pensiamo all’Atalanta".



TRIDENTE – "Ci sarà anche Kean, può giocare come Alvaro. Essere e mettersi tutti a disposizione è l'importante, devono aiutare la squadra".