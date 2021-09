Massimiliano Allegri ha così commentato la vittoria della Juventus sul Chelsea nella seconda giornata di Champions League: "Abbiamo giocato con carattere e ordine, tranne l'ultimo calcio d'angolo concesso all'ultimo minuto, in cui non dovevamo tentare il cross ma tenere la palla alla bandierina. E anche in altre occasioni abbiamo gestito poco il pallone. A parte questo, c'è da fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita giusta, sono contento per loro perché era importante il confronto coi campioni d'Europa e abbiamo messo un pezzetto della qualificazione. Detto questo, pensiamo al derby di sabato che c'è da sistemare la classifica".

L'IDEA DI GIOCARE SENZA CENTRAVANTI - "Ci ho pensato ieri, ma poi oggi a gara in corso ho visto che non eravamo messi benissimo. Ho messo Chiesa a fare il centravanti e negli spazi contro Thiago Silva è stato veramente bravo".

L'APPROCCIO - "Era importante provare questo gusto per il difendere, battere il Chelsea e non prendere gol nelle prime due gare di Champions ti dà autostima. Ma ora c'è il campionato, che è altra cosa rispetto alla coppa."