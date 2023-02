Le parole dia JTV: "Bisogna fare bene perché c’è uno spareggio per entrare negli ottavi. È un percorso che va fatto nel migliore dei modi contro una squadre nelle ultime 10 partite ha perso solo una volta. Hanno fatto 6 clean sheet, è una squadra che gioca in velocità e ha buona tecnica davanti".SITUAZIONI INFORTUNI - "Torna a disposizione Bonucci soprattutto per fargli riassaggiare il clima partita con la squadra. Cuadrado è recuperato anche se non è ancora al 100%. È comunque importante perché ora abbiamo una partita ogni tre giorni e c’è bisogno di tutti"."L’Europa League è una competizione difficile, soprattutto dagli ottavi in poi quando iniziano a rimanere le squadre più forti. C’è il Barcellona, ci sono il Manchester United, l’Arsenal, ci siamo noi. Poi vincere in Europa è sempre difficile"."C’è energia da parte di tutti, domani sarà importante fare bene la prima partita per gettare le basi per il passaggio del turno. Ci vuole attenzione, le squadra in Europa non smettono mai di giocare".