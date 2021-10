Massimilianoha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della trasferta di campionato contro ildi, esordendo proprio con un focus sugli anniversari. "Da quando hanno cambiato allenatore hanno un modo di giocare diverso", le dichiarazioni del tecnico della. "Sono tornati ad essere come l'anno scorso, aggressivi in avanti e uomo a uomo a tutto campo. Sono in un buon momento, hanno entusiasmo. Ci vorrà una bella prestazione. Tudor ha dato seguito a quello che ha fattonegli ultimi tempi. Sono aggressivi e hanno una buona tecnica, hanno buoni giocatori".