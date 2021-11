Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria per 4-2 della Juventus sullo Zenit San Pietroburgo in Champions League anche a JTV: "Partita piacevole sotto il piano tecnico e dell'intensità, abbiamo centrato il primo obiettivo stagionale con due gare d'anticipo ma non mi è piaciuta la gestione del pallone negli ultimi 5 minuti. Siamo andati in contropiede anziché tenere palla e dobbiamo migliorare questo aspetto: quegli ultimi minuti in cui abbiamo preso gol sono un emblema di cosa siamo stati in questo periodo.""I ragazzi sono stati bravi a giocare con lucidità e responsabilità. Abbiamo giocato con 3 giocatori offensivi davanti ma è difficile trovare un migliore in campo. Dybala? Certo, grande partita così come Morata che ha recuperato tanti palloni".