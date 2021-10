Massimiliano Allegri ha commentato Juventus-Sassuolo 1-2 anche a JTV: "Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, prima di aver incassato l'inserimento di Frattesi. Nella ripresa siamo stati sempre ordinati finché non abbiamo pareggiato. Dopodiché ci siamo disuniti e abbiamo preso quel contropiede in extremis. Bisogna migliorare in fase realizzativa, un gol a partita non basta, e poi ci vogliono gli equilibri. Questa sconfitta fa male e fa riflettere sul fatto che non possiamo mai abbassare la tensione, e quest'anno più che mai, per raggiungere i risultati dobbiamo fare molto di più di quanto siamo facendo in questo momento. Poi il calcio è strano, stasera abbiamo tirato in porta più di altre volte ma abbiamo perso. Non puoi farti prendere di infilata come oggi!"

IL PROSIEGUO DELLA STAGIONE - "Ora dobbiamo subito resettare e pensare per bene al Verona, che giochiamo fra tre giorni contro una squadra che corre tanto. Stasera abbiamo provato a vincerla con le giocate individuali dopo l'1-1, ma così facendo abbiamo sprecato tante energie anziché giocare con semplicità e garantirsi quantomeno il punto."

GLI ERRORI TECNICI - "Abbiamo sbagliato tanti passaggi ma ci può stare. Quello che ci ha punito è stato il non aver più paura di subire gol".