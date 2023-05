Il tecnico dellaMassimilianoha parlato a JuventusTV dopo la gara contro il Lecce. Le sue parole:"Fa morale, fa classifica. Abbiamo iniziato bene il mese di maggio, ora ci attende lo scontro diretto con l’Atalanta e poi il Siviglia. Dovevamo fare più gol per non rischiare. Il Lecce è una squadra noiosa, che gioca bene e ha buone individualità. Prendiamoci questi tre punti, avevamo perso il gusto della vittoria"."Anche a Bologna domenica era successo. Oggi ha fatto una grande partita Bonucci, così come Paredes. Miretti deve imparare a fare gol, ne sta sbagliando troppi e ha nel Dna la capacità di andare a rete. Vlahovic è andato in crescendo negli spazi aperti, dove è stato molto bravo. Godiamocela perchè ne avevamo bisogno"."L’importante è che abbia fatto quel bellissimo gol. Ma abbiamo Kean, Milik. Con una partita ogni tre giorni è importante capire che uno non gioca. E’ impossibile giocare 90 minuti ora, faccio le sostituzioni in funzione della squadra"."Io credo che quello che abbiamo visto oggi sia un suo 30%. Deve trovare la condizione, è stata un’annata maledetta. Sappiamo cosa è successo, ma da qui alla fine ci servirà".