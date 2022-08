Le parole di Massimilianoa Juventus Tv:"La Sampdoria ha giocato una buona gara, specialmente nel primo tempo dove è stata brava a chiuderci gli spazi. Noi, invece, abbiamo avuto poca pazienza, mentre la ripresa l'abbiamo giocata sicuramente meglio, creando diverse occasioni e trovando anche il gol, poi annullato per la posizione di fuorigioco di Vlahovic. Avremmo voluto i tre punti, ma l'aspetto positivo è che in queste prime due giornate non abbiamo preso gol. E sicuramente questa sera è stato importante anche l'impatto che hanno avuto i giocatori subentrati dalla panchina. Stiamo crescendo di condizione e continueremo a lavorare per arrivare pronti alla sfida di sabato sera contro la Roma"