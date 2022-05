Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV dopo Juve-Lazio.



EMOZIONI - "È stata una serata emozionantissima. Giorgio lascia il calcio e questo è un dispiacere per tutti. Andrebbero messi i suoi video nei centri sportivi, a Coverciano soprattutto, per insegnare come si deve difendere. Giorgio sarà ricordato per la passione e la voglia di vincere che ha messo in campo in tutte le partite e gli allenamenti".



CHIELLINI – "È stato straordinario allenarlo. È un ragazzo leale, che si mette sempre a disposizione. Lui, Barzagli, Buffon, Bonucci e Marchisio mi hanno fatto conoscere la Juve quando sono arrivato la prima volta. Oltre ai giocatori ci vogliono gli uomini per vincere".



DYBALA – "Paulo è stato importantissimo, ha giocato partite straordinarie. Però è stata fatta una scelta, devo ringraziare Paulo per quello che mi ha dato, anche dopo la notizia dell’addio si è comportato sempre bene".



STAGIONE – "Abbiamo finito in crescendo, dispiace non aver vinto oggi. Dobbiamo di nuovo abituarci a vincere".