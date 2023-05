Al termine della gara vinta contro l'Atalanta, l'allenatore della Juve Max Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha analizzato diversi temi.CORI A VLAHOVIC - 'Sono cori che vanno ignorati, bisogna rimanere sereni e tranquilli. Chi di dovere punirà queste situazioni. Che siano bianchi, neri o gialli il razzismo va combattuto. Ignorare sarebbe la migliore cosa'.SULLA VITTORIA – 'Ha un peso importante perché era dal 19 marzo che non vincevamo in trasferta. Vincere a Bergamo non è semplice, nelle ultime sei partite non avevamo mai battuto l’Atalanta che è una squadra fisica che gioca bene. Sicuramente i ragazzi la dedicheranno a Mattia De Sciglio che abbiamo perso per tanto tempo. Questo è di grande dispiacere'.SU ILING –'Lui è un ragazzo che ha qualità, che gioca dentro e fuori dal campo. Oggi era una partita in cui serviva quel tipo di giocatore rispetto a Kostic che è molto più lineare'.SU RUGANI – 'È stato alla Juventus per tanti anni ed è un giocatore importante perché difensivamente è uno dei più bravi, soprattutto tra gli italiani è il miglior difendente'.SULL'EUROPA LEAGUE - 'Dobbiamo riposare pensando a questa meravigliosa semifinale di Europa League sperando che mi regalino il viaggio a Budapest'.