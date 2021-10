A JTV, Maxha commentato così Inter-Juve."E’ stato un buon match giocato alla pari con l’Inter. Ci sono state poche occasioni, abbiamo concesso poco e nel secondo tempo potevamo chiudere meglio le azioni in un paio di circostanze. Abbiamo preso gol quando eravamo in dieci, ora pensiamo al Sassuolo perché dobbiamo vincere, questo punto ci dà autostima"."Quando è entrato è aumentata la qualità tecnica ma Kulusevski ha fatto bene, ero in dubbio se toglierlo. La squadra sta crescendo, dobbiamo continuare a lavorare perché siamo a -10 da Milan e Napoli, anche se a -3 dall’Inter. Adesso? Creare più palle gol e chiudere le palle dentro l’area. In questo momento c’è più autostima, riusciremo a giocare venti metri più avanti."E’ un altro calcio, sono altri stimoli. E’ stata una bella serata, entrambe abbiamo provato a vincere e credo che il pareggio sia giusto".