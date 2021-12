Max Allegri ha commentato Salernitana-Juventus 0-2 anche a JTV: "Bella vittoria, ho visto Morata e Dybala arrabbiati per dei gol sbagliati.I giocatori offensivi sono stati bravi a rendersi disponibili anche in fase difensiva. E non abbiamo perso serenità in quell'inizio ripresa in cui abbiamo un po' sbandato e la Salernitana ha riempito e attaccato bene l'area: abbiamo ripreso a giocare e l'abbiamo chiusa. Non possiamo infatti tenere le partite aperte, dobbiamo stare concentrati, sapere quando accelerare o rallentare i ritmi, ed essere più cinici davanti alla porta"."Paulo ha fatto una buona partita, non è ancora al massimo della condizione, può solo migliorare e lo sa pur lui. Alvaro è rientrato e ha fatto gol, qualcosa che aiuta molto un attaccante. Kean ha lavorato molto bene nel primo tempo e i cambi sono entrati bene. Una vittoria soprattutto per dimenticare il ko contro l'Atalanta".