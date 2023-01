Le parole di Massimilianoa Juventus Tv:PRIMO TEMPO NEGATIVO - "Sono pienamente d’accordo, il primo tempo è stato bruttissimo. Abbiamo preso dei gol troppo facili, il primo da fallo laterale. Dobbiamo rimetterci con la testa perché abbiamo fatto un punto in tre partite e questo non va assolutamente bene. Da domani dobbiamo rimetterci al lavoro e avere una reazione completamente diversa".FUORI DAL CAMPO - "Non so se abbiamo pagato dazio o meno della penalizzazione, noi dobbiamo pensare al campo perché non abbiamo via d’uscita. Dobbiamo giocare tutte le partite e fare più punti possibili. Se fino a oggi ho detto che abbiamo fatto 38 punti, invertiamo la cosa: abbiamo 23 punti che è la classifica reale. Quindi dobbiamo fare tanti punti per salvarci perché questo dice la classifica e su questo dobbiamo rimetterci la testa"MILIK - "Sicuramente avrà qualcosa, ma non so per quanto starà fuori. Speriamo non tanto. Abbiamo recuperato Vlahovic, ma non è una questione di uno o dell’altro, ma questione di atteggiamento che oggi nel primo tempo non abbiamo avuto".POGBA - "Sta meglio, era quello più indietro. Ho fatto tre cambi a inizio secondo tempo, poi ho messo dentro due attaccanti per cercare di avere più peso ed essere più offensivi. Il secondo tempo è stato buono, ma non va bene perché non bisogna arrivare a giocare queste partite dopo aver fatto un primo tempo disastroso".