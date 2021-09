Dopo Juventus-Sampdoria 3-2 l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato anche a JTV: "Abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo avuto un po' di paura nel finale di condurla in porto. Abbiamo avuto tante occasioni e globalmente concesso poco, ma loro sono stati bravi a riaprirla. A noi per crescere come autostima serve ottenere una vittoria netta, ancora non siamo solidi nel reagire agli eventi negativi. Potevamo segnare tanto, ma questi gol bisogna farli, così poi si può fare una fase difensiva tranquilla e io posso far rifiatare meglio la squadra cpi cambi. E bisognava aiutare meglio Cuadrado sul finale ed è stata anche brava la Samp, ma alla fine abbiamo fatto una bella prestazione".

LOCATELLI - "Sta facendo buone cose, sta migliorando e ha imparato a giocare sul lungo, questo era importante. Se mischiamo bene i giocatori tra le linee e negli spazi poi diventiamo devastanti".

DYBALA E MORATA - "Sicuramente salteranno Chelsea e derby col Toro"

GOL SUBITI DA CALCIO PIAZZATO - "Abbiamo staccato la spina dopo essere andati sopra 2-0, il calcio d'angolo ha avuto origine da una seconda palla vinta da loro perché noi ci siamo addormentati".