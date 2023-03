Le parole di Massimiliano Allegri a JTV sul match tra Friburgo e Juventus: "Giocheranno in casa, saranno spinti dal pubblico, dovranno ribaltare la partita. E’ normale che dovranno scoprirsi un po’ di più. Però credo che il modo di giocare sia sempre lo stesso perché sono una squadra abbastanza metodica che affronta le partite in casa e fuori sempre alla stessa maniera"."Sapendo che dobbiamo far gol, non possiamo pensare di difendere l’1-0. Abbiamo la possibilità di vincere o pareggiare per passare il turno".Devo ancora decidere. Abbiamo recuperato all’ultimo e abbiamo a disposizione sia Di Maria che Chiesa. E poi vedrò gli 11 da far scendere in campo».Dobbiamo giocare da squadra una partita da 100 minuti con grande serenità, lucidità, senza mai perdere il controllo della partita"."E’ normale che giocano in casa, i tifosi spingeranno. Però l’importante è che facciamo un’ottima partita tecnica".