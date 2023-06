Massimiliano Allegri ha parlato anche adopo la vittoria contro l'Udinese: "Chiudiamo la stagione ringraziando tutti, inutile parlare del passato. Dobbiamo solamente preparare la prossima con entusiasmo e voglia. Devo solo ringraziare i ragazzi e tutti quelli che hanno lavorato con me alla Continassa, perché è stata una stagione difficile. Cose buone da cui ripartire? Le abbiamo viste anche durante l’anno, poi andando avanti non è stato facile per la condizione psicologica. Abbiamo fatto una bella rincorsa che si è fermata a Siviglia".