Le parole dia Juventus Tv:LA PARTITA – “Sono soddisfatto del passaggio del turno e del primo tempo, il secondo assolutamente no”.SECONDO TEMPO – “Sono situazioni da migliorare, bisogna capire che c’è da gestire meglio la palla, bisogna giocare meglio, fare scelte migliori, non ne abbiamo indovinata una”.GATTI – “Il gruppo c’è sempre stato, ma bisogna migliorare tecnicamente”.CHIESA E VLAHOVIC – “Contento per i ragazzi, ma nel secondo tempo non è andato niente”.SORTEGGIO – “Quello che capita, l’importante era arrivare ai quarti. Bisogna essere contenti, ma non esaltarsi”.