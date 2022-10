Massimiliano, a JTV, ha parlato così della vittoria della Juve a Lecce."A parte l’ultimo tiro, in cui siamo stati fortunati, i ragazzi hanno giocato una buona partita, anche tecnicamente. Potevamo sfruttare meglio la precisione nei passaggi ma l’importante era vincere, perché arrivavamo da una brutta batosta a Lisbona".- "Un ragazzo di grande qualità, il suo ruolo è di regista davanti alla difesa, ha una grande tecnica, solo che è un ruolo che deve imparare; molto bravo anche Samuel a dargli un buon pallone, ma questa sera bravi tutti, in un momento non semplice, il nostro obiettivo era salire in classifica"."Nel calcio, come nella vita, si cade e ci si rialza: bisogna mantenere incoscienza e una sana follia, specie quando le cose vanno male; bisogna essere forti mentalmente per affrontare la tempesta e rialzarsi, trovando un equilibrio. Da marzo dello scorso anno non vincevamo tre partite di seguito, quindi non era scontato; devo ringraziarli, domani passeremo una buona domenica".