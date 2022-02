L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a JuventusTv alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal. Queste le parole del tecnico:



VILLARREAL - "Una gara complicata, sono in un buon momento. Erano partiti male ma poi hanno risalito la classifica ma soprattutto sono una squadra quadrata. tecnica ed esperta. Hanno un bravo allenatore che non concede, giocano di squadra e sarà una partita molto tattica"



I GOL IN TRASFERTA - "Se domani pareggi o vinci, in matematica conta quello. Dobbiamo riuscire a giocarci una bella partita per giocarci le nostre chance in casa"



LE CONDIZIONI - "Bonucci è recuperato per la panchina perché ha fatto solo un allenamento. Pellegrini è recuperato e gli altri infortunati non ci saranno, la squadra sta bene ma veniamo da tre partite intense, domani un altro bel test"



LA DIFESA DEL VILLAREAL - "Hanno subito pochi gol e ne hanno fatti 40, sono tosti. Ci vorrà pazienza e non si dovranno commettere errori né di presunzione e nemmeno di fretta. Questa è la cosa più importante".