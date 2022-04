Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Jtv al termine della sfida contro l'Inter. Le sue parole:



PARTITA - "Abbiamo fatto una bella partita. Sono dispiaciuto. Mi da conforto il fatto che stiamo migliorando: tecnicamente abbiamo giocato bene. Mettiamo da parte l’amarezza e cerchiamo di pensare alle prossime sette partite, c’è da consolidare il quarto posto e da preparare al meglio il prossimo anno. Partiremo per vincere il campionato".



ARBITRI - "L’arbitro è stato bravo, era una gara spigolosa, bella tecnicamente. Dispiace solo per il risultato".



MIGLIORAMENTO - "Questa è la strada giusta, purtroppo abbiamo solo una partita alla settimana ma possiamo lavorare e crescere ancora".



MOMENTI -"In alcuni momenti la palla non entra, dobbiamo essere meno frettolosi e più lucidi. Bisogna subito voltar pagina e recuperare le energie per preparare una partita importante come quella di Cagliari".