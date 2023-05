Nel post partita di Empoli-Juve, Allegri ha parlato anche ai canali ufficiali del club: "Non so quanto ha influito la penalizzazione. Dispiace per la sconfitta, sul campo per quello che abbiamo fatto siamo secondi. Avevamo la possibilità di andare a due punti dal Milan, ma sono mesi che giochiamo con questa spada di Damocle. Normale che i ragazzi fossero un po’ vuoti e siamo crollati dopo il gol dell’1-0"..In questa situazione sei talmente fragile che alla prima cosa negativa ti crolla il mondo addosso. Ai ragazzi non c’è da rimproverare niente"."I prossimi giorni si vivono cercando di mantenere quello che è il secondo posto. Domenica c’è il Milan, dobbiamo recuperare perchè anche oggi è stata una giornata molto pesante".