Le parole di Massimilianoa Juventus Tv: 'Finalmente abbiamo fatto la prima vittoria, vincere in Champions non è mai semplice, soprattutto alla prima partita. Se vinci è tutto normale, se lasci dei punti diventa tutto più complicato. Non abbiamo subito gol, bene dal punto di vista tecnico, dobbiamo migliorare la fase offensiva e quella difensiva'APPROCCIO - Bisogna migliorare che dovevamo far gol prima, più lucidi nel secondo tempo nel far gol, evitare contrasti nella gestione della palla, ma comunque una buona serataGOL - Morata sta imparando tecnicamente nel giocare con la squadra e attacca bene la profonditàLOCATELLI - Finirà per giocare davanti alla difesa anche se adesso è più adatto a giocare a due. Ora occupa le stesse mansioni del SassuoloALEX SANDRO - Avevamo provato la situazione di dare ampiezza e andare a chiudere con i quinti dentro l'area, è stato bravo come CuadradoDYBALA - Il giocatore di raccordo, di maggior talento, bravo tra le linee bisogna appoggiarsi su di lui