Il tecnico dellaMassimilianoha parlato ai microfoni di JuventusTv dopo il derby. Le sue parole:"La forza di reagire è stata importante nel primo tempo. Nella ripresa quella di aspettare, compattarsi, di trovare il vantaggio e poi chiudere la partita. È stato un segno di maturità, ad inizio campionato quando non riuscivamo a vincere o a trovare il gol andavamo dietro la squadra avversaria senza la pazienza di aspettare il momento giusto"."È stata una bella partita, dobbiamo fare i complimenti anche al Torino che ha giocato una buona gara. Contro di loro è sempre difficile perché tendono a spezzarti la partita, invece nel secondo tempo siamo stati bravi a non cadere in questa trappola"."Fagioli nel secondo tempo è stato superlativo, credo la migliore prestazione. Barrenechea ha fatto una buona partita, sono davvero contento perché ha dato solidità a metà campo. Era una partita di personalità e poteva fare qualcosa di meglio nello sviluppo del gioco però è stato molto molto bravo. Si fa sempre trovare ed è rapido negli smarcamenti e forte di testa"."È importante perché abbiamo calcianti buoni e colpitori buoni. Però se i colpitori sono buoni e i calcianti no i gol di testa non li fai.".