Le parole di Allegri a Juventus Tv:



"Abbiamo trovato il gol alla nona occasione. Vlahovic è stato molto bravo, siamo stati molto fortunati in quell'occasione lì. Già verso la fine del 1°T la squadra si era un pochino svegliata, dopo il primo gol abbiamo subito troppo. Se l'approccio di Vlahovic mi ha stupito? Ha avuto un approccio importante, oggi però ha fatto meno bene della partita contro il Verona. Deve lavorare nella pulizia del gioco, oggi è stato anticipato parecchie volte. Dybala? A parte che ha sbloccato la partita, è un giocatore importante che ha qualità è tecnica. Fiorentina? Contro la Fiorentina sarà una doppia sfida bellissima, bisogna prepararsi al meglio. Domenica però abbiamo una partita molto importante per rimanere davanti all'Atalanta. Il tridente dà molto più equilibrio? Abbiamo più traiettoria di passaggio, copriamo di più il campo e siamo distribuiti meglio. Normale che alcune volte non potremo sorreggere i tre davanti, alcune partite giocheremo a due. Stasera i cambi sono stati molto importanti. Kean può fare lo stesso ruolo di Morata. Più giocatori di qualità e tecnica avremo davanti, più possibilità avremo di far gol. L'importante è sostenerli e anche loro si devono mettere a disposizione della squadra"