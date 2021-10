Max Allegri ha commentato Juventus-Roma 1-0 anche a JTV: "Oggi non era semplice ed era una partita molto importante, perché una mancata vittoria ci avrebbe allontanato dal 4° posto. Abbiamo fatto un bel saltino in classifica, ma non abbiamo fatto ancora niente. La Roma è una squadra di gran tecnica e forza fisica e i ragazzi sono stati bravi. Kean ha fatto gol e su quello è bravissimo, ma deve migliorare in fase di rifinitura. Bernardeschi se non si piace troppo è un giocatore importante. De Sciglio lo conosco da dieci anni, sa giocare col destro e col sinistro e stasera ha fatto una bella partita. Ma per questi giocatori dev'essere la normalità!"

BENE E MALE - "Abbiamo migliorato il palleggio, ora c'è davvero unità d'intenti e voglia di faticare senza palla, e i cambi finalmente incidono! Mentre dobbiamo migliorare le scelte negli ultimi 30 metri".

ZENIT - "Sarà una partita di Champions difficile, ma la formazione la deciderò martedì stesso perché con tutti questi sudamericani tornati stanchi dalle nazionali, dovrò valutare le condizioni di tutti. Come anche Morata, Chiellini e De Ligt."

CORTO MUSO - "Speriamo però di vincere presto una partita con due gol di scarto".

SZCZESNY - "Questione psicologica, non è che un giocatore diventa scarso o bravo in due partite. Lui è un portiere di valore internazionale e gli errori capitano a tutti. Nelle ultime partite si è comportato molto bene".