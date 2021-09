Le parole di Massimilianoa Juventus Tv: "Bisogna fare una bella prestazione, il nostro passaggio del turno passa dallo scontro con lo Zenit. Ci servono 9 punti secondo me per passare il turno. Il Chelsea è una grande squadra, Tuchel ha fatto un ottimo lavoro, sono forti sulle palle inattive e anche per questo domani sarà un gran test. Formazione? Vediamo domani mattina. C'è una roba che non abbiamo provato ma mi è venuta in mente dopo l'allenamento, la proveremo domani. Domani è un bel test, deve essere divertente. Dobbiamo fare una partita tecnicamente valida. Loro sono solidi, difendono la squadra e sono fisici, lasciano pochi spazi"