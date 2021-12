Le parole di Allegri a Juventus TV: "Ci è mancato quel quarto d’ora che era mancato anche a Salerno. In quel caso ci era andata bene, e avevano preso il palo, oggi hanno fatto gol. Si doveva fare il gol del 2-0 nel primo tempo e non l’abbiamo fatto. Nel secondo tempo dopo il gol del pareggio abbiamo ripreso a giocare. Abbiamo creato un paio di situazioni favorevoli e fatto molti cross. Ad oggi abbiamo lasciato tanti punti in 5 partite. Questa è la nostra classifica. Bisogna lavorare e continuare con serenità e con lucidità non lasciando mai il nostro obiettivo che è il quarto posto. Dybala? Spero non sia nulla di grave"