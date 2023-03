Al termine della gara tra Juventus e Sampdoria Massimilianoha parlato ai microfoni di JuventusTV. Le sue parole:"Sono contento della reazione ma bisogna capire come abbiamo preso quei due gol, ci siamo allungati e siamo andati in giro per il campo. Ma sono cose che capitano con un centrocampo fatto di tre ragazzi di cui due del 2001 e uno del 2003 con poca esperienza di poche partite nella Juventus. Non era semplice"."Sono davvero contento, questo mostra il lavoro che è stato fatto alla Juventus in questi cinque anni con la seconda squadra"."È diventato molto più bravo tecnicamente, i meriti sono solamente suoi. Ha trovato una sua maturità importante sia in fase di costruzione che di conclusione. Sono molto contento".