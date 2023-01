Le parole di Massimilianoa Juventus Tv:LA PARTITA - "Una vittoria importante, vincere a Cremona non era facile. Nelle ultime partite non avevano preso gol e col Napoli avevano perso a 7 dalla fine. E’ una squadra che ti aggredisce, che non ti concede, che si muove bene senza palla… Noi difensivamente non abbiamo fatto una bellissima gara, abbiamo difeso spesso molto meglio ma era normale dopo 51 giorni".SETTIMA DI FILA - "Bella vittoria, ora ci aspetta l’Udinese che è una squadra fisica e tecnica. Da noi qualche giocatore migliorerà di condizione e questo è sicuramente importante ma serve un passettino alla volta. Vincere era importante perchè alla ripresa non è mai facile".GATTI - "E’ cresciuto molto, ma stasera poteva gestire meglio quando aveva Soulé e Chiesa dalla sua parte. Quando c’è qualcuno più offensivo deve avere una doppia lettura su tutto. Ma questa è questione di esperienza".INDISPONIBILI - "Di Maria credo stia meglio, vediamo per l’Udinese. Gli altri procedono bene, spero di avere tutti a fine mese. C’è entusiasmo e voglia da parte di tutti. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e per farlo dobbiamo passare dai piccoli obiettivi".CHIESA - "Sta bene. Oggi credevo peggio, invece ha fatto 45 minuti molto bene, è andato al tiro e poteva far gol. Sono molto contento".