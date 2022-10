Massimilianoha parlato a JTv dopo la vittoria contro il Maccabi Haifa: «La gara è andata bene fino al gol subìto. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il gol del 3-1, ma siamo un po' calati mentalmente nel finale. I ragazzi sono molto intelligenti e hanno già capito, gol escluso, che cosa non ha funzionato nell'ultimo quarto d'ora. Rabiot? E’ cresciuto molto nell’età giusta, è maturato. Ha ancora margini di miglioramento, deve migliorare sul lungo e nel gioco in verticale. La prestazione di Di Maria? Meraviglioso nella rifinitura, bravissimo nei passaggi. E’ un giocatore straordinario, ha tenuto bene dopo tanto tempo. Adesso bisogna vincere in Israele e poi vedremo cosa succederà a Lisbona, l’ultima partita sarà determinante».