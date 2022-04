Le parole di Massimiliano Allegri a Juventus Tv:



"Abbiamo giocato tre partite che sono finite allo stesso modo. Hanno vinto loro all’andata al 90′ e abbiamo vinto noi in Coppa Italia e oggi al novantesimo. Sono tre punti importanti e sono molto contento della classifica, abbiamo fatto un bel balzo in avanti. Il posto Champions? Potenzialmente siamo a +7 sulla Fiorentina che ha una partita in meno. È un buon margine. Domenica bisogna fare un’altra vittoria per cercare di mantenere il vantaggio. Quando saremo in Champions festeggeremo, perché abbiamo iniziato male ed è stata una stagione difficile. Partite come queste segnano dei passaggi importanti per la crescita di tutta la squadra. Per vincere e raggiungere obiettivi si deve passare attraverso sofferenza e la voglia di raggiungerli. Kean? Ha giocato bene, sta bene fisicamente e si allena bene. Stasera vincere non era facile, i ragazzi sono stati in partita. È stato bravo Szczesny e poi l’ha decisa Kean".