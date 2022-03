L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Salernitana. Queste le sue parole.



SULLA GARA - 'L’approccio era quello che ci voleva e il merito è dei ragazzi che hanno subito aggredito la partita e l’hanno messa nei binari giusti. Era importante vincere e fare i tre punti per allungare da quelle dietro e avvicinarsi a quelle davanti. Sono contento della partita di oggi e di quello che stanno facendo i ragazzi'.



SU VLAHOVIC E DYBALA – 'Sono contento di loro due che hanno fatto gol e di tutta la squadra per come si è messa. Danilo ha fatto bene davanti alla difesa, Rugani anche che aveva risentito un po’ il rigore col Villarreal'.