Le parole di Massimilianoa Juventus Tv:LA PARTITA - “Una settimana fa perdevamo sicuro, dispiace tante occasioni, un buon primo tempo, bisogna continuare così”.ALL’INTERVALLO – In questi momenti bisogna reagire, aver guadagnato un punto sulla Lazio è un bene, mercoledì c’è il Lecce che dobbiamo battereILING - Lui come gli altri ragazzi hanno fatto bene all’inizio. Poi lui si è fatto male e non riusciva a recuperare bene, ultimamente l’ho visto bene in allenamento e infatti oggi ero in dubbio se far giocare lui o Kostic, ma Kostic ha fatto una buona partitaATTEGGIAMENTO - Ai ragazzi non devo rimproverare nulla. Due palle importanti capitate a due ragazzi che voglio spaccare tutto. Per atteggiamento non posso rimproverare nulla