Il tecnici della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a JuventusTV dopo la gara contro l'Hellas Verona. Le sue parole:"Eravamo attesi da una partita complicata, come sempre dopo le soste. Una gara sporca e lo sapevamo, il Verona ti fa giocare male, ti fa correre, ti pressa a tutto campo. Per questo siamo stati molto fermi nei primi minuti, poi abbiamo cominciato a muoverci a giocare, creando anche situazioni favorevoli. Potevamo fare meglio dopo il gol e raddoppiare, senza dare loro la possibilità di avvicinarsi alla nostra area, dobbiamo migliorare su questo, ma i ragazzi stanno facendo cose importanti. Andiamo avanti un passo alla volta, al di là della classifica. Adesso c’è l’Inter"."Conta la qualità, la Next Gen è un passaggio importante, perché permette alla Juve nei prossimi anni di avere la possibilità di mettere giovani in prima squadra, ed è una cosa che impatta anche a livello di costi. Spesso si parla dei problemi, ma non delle soluzioni".