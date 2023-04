L'allenatore della Juve, Allegri, ha rilasciato queste dichiarazioni a JTV: "È una sconfitta che brucia, veniamo da due trasferte con due ko.Dobbiamo recuperare giocatori ed energia perché abbiamo speso molto. Dispiace perché questa partita ci avrebbe fatto fare un salto di qualità importante. Bisogna lavorare sulla condizione della squadra, purtroppo abbiamo giocatori che stanno rientrando dagli infortuni. Oggi Chiesa era molto carico sulle gambe, Pogba è entrato meglio dell’ultima volta ma è ancora indietro di condizione. Siamo in un momento importante della stagione, bisogna rialzarsi e andare a Lisbona per fare la partita che serve per passare il turno. Caratteristiche in comune con la gara con la Lazio? Nel primo tempo non siamo andati bene, nel secondo meglio ma abbiamo preso il gol".