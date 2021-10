L'allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato anche a JTV dopo la vittoria per 1-0 nel derby contro il Torino: "Per la prima volta non abbiamo preso gol ed è un bel segnale, altrimenti avremmo eguagliato la striscia negativa della Juve. Poi contro un Torino diverso dagli ultimi anni, aggressivo e che ci salta addosso. Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente nel primo tempo, mentre nella ripresa è andata meglio e mi sarebbe dispiaciuto non vincere. Nonostante un bel Toro, abbiamo meritato la vittoria e abbiamo avuto tante occasioni. Bisogna solo migliorare nell'ultimo passaggio e nelle scelte, ma i ragazzi hanno fatto una bella partita".

LA CHIAVE - "Stiamo capendo che quando c'è da difendere dobbiamo difendere, poi passato quel momento possiamo giocare la partita. E oggi così è stato, i ragazzi sono stati molto bravi sotto questo aspetto e c'è una voglia di arrivare tutti insieme, anche chi entra dopo determina. Questo è molto importante."

LA MOSSA TATTICA - "Mettendo Chiesa falso centravanti e Bernardeschi sotto, giocando più sulla verticale, ci siamo mossi di più e abbiamo dato meno punti di riferimento a una squadra che gioca a uomo".

LOCATELLI - "Finalmente! Aveva tirato alto una bella palla in precedenza, e in generale avevamo avuto almeno 4 occasioni importanti. A parte il tiro di Mandragora da fuori area, abbiamo difeso con ordine e abbiamo fatto la partita che dovevamo. Manuel sta crescendo e sta acquisendo molto bene la posizione davanti alla difesa, riuscendo a giocare sul lungo oltre che sul corto".

LA DIFESA - "Non abbiamo mai sofferto così come sul Chelsea. Ma anche con Milan e Napoli eravamo migliorati, solo che avevamo sbagliato in determinati dettagli. Sono molto contento".

CHIELLINI - "Gli anziani danno dei bei segnali ai più giovani".