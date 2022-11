Le parole dia Juventus Tv:MIGLIOR JUVE - "Una bella Juve dopo un periodo con 5 vittorie, contro una Lazio importante. I ragazzi hanno fatto bene, un periodo dove interpretiamo le partite al meglio, con disponibilità difensiva. Sei settimane fa nessuno si sarebbe immaginato il terzo posto".COMPATTEZZA - "Bisogna gioire della vittoria, a gennaio inizia un'altra stagione".BILANCIO - "Un campionato con il Napoli che fa una corsa a sé, viaggia ad una media altissima. Noi nella prima parte di stagione, nonostante i problemi, abbiamo sbagliato la gestione delle partite in Champions".KKEAN - "Più tranquillo a livello mentale, sta raggiungendo un equilibrio"MODULO - "Stasera Cuadrado ha giocato e non stava bene, ha fastidio al ginocchio e si é messo a disposizione. La squadra ha fatto bene"CHIESA - "Ha fatto bene, soprattutto nella disponibilità in difesa".