Massimiliano Allegri, a JTV, parla così dopo Sampdoria-Juve.



SU MORATA - "Sono contento per i due gol che ha fatto perché sta vivendo un buon periodo come tutta la squadra. Oggi era importante vincere per preparare al meglio il Villarreal e consolidare il quarto posto".



SU SZCZESNY - "È tornato subito, ha fatto un’ottima prestazione e sono contento di lui. I valori dei giocatori non cambiano in un mese, tutti affrontano dei momenti di difficoltà. Si è ripreso subito e sta facendo un grande campionato". LA PRESTAZIONE - "Stiamo diventando squadra, abbiamo degli obiettivi ben chiari. Per raggiungerli bisogna fare delle ottime prestazioni attraverso il gioco e l’unità di squadra nei momenti di difficoltà. La Sampdoria in casa nelle ultime due partite aveva fatto sei gol senza subirne".



LA CHAMPIONS - "È molto importante e altrettanto complicata. Il gol in trasferta non vale più doppio ed è una gara secca. Ci servirà l’aiuto dei tifosi perché ci sarà da soffrire".