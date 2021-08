Le parole di Allegri a Juventus Tv: ​​“Eravamo in controllo anche nel secondo tempo, ma non abbiamo gestito l’imprevisto del secondo rigore. Ci dobbiamo svegliare e capire che succedono anche queste cose. Bisogna rimanere tranquilli. Il calcio è strano, abbiamo subito dei gol e non sappiamo neanche come. Il recupero dell’Udinese è solo frutto degli errori, la forma fisica non c’entra”PRESTAZIONE – C’è da migliorare, la condizione non è ottimale. Abbiamo creato molto, bene a livello tecnico poi siamo calati. E poi abbiamo regalato due golDYBALA – Una bellissima prestazione, si è presentato bene dall’inizio della stagione