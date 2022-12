Di seguito le parole dell'allenatore della, ai microfoni di JTV: "Nel primo tempo andamento lento nel giro palla, ma c’erano giocatori che tornavano dal Mondiale e non giocavano da tempo. C’era bisogno di attaccare la spina. Nel secondo tempo chi ha giocato a Londra e col Rijeka è stato più brillante, è stata una ripresa divertente"."Stanno bene fisicamente. Abbiamo fatto un buon lavoro in settimana, ma è normale che loro abbiano bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione"."Ha fatto bene anche da seconda punta, può fare l’esterno così come Aké e Barbieri. Soluzioni ne abbiamo aspettando rientri Cuadrado".Bisogna essere una Juve attaccata a livello mentale, poi dovrò miscelare chi ha giocato un po’ di partite e chi è tornato da poco dal Mondiale"."Ci sono ragazzi molto bravi che sono cresciuti molto allenandosi con la prima squadra. Sono arrivati preparati bene, sono contento"."Sta bene, oggi ha lavorato a parte perchè c’era in programma un lavoro differenziato. Vedremo se ci sarà a Cremona magari anche un quarto d’ora o venti minuti. Speriamo di averlo".