, a JTV, ha parlato nel post"Soprattutto nel secondo tempo nettamente più forte, perché noi abbiamo abbassato l’attenzione in fase difensiva. Abbiamo preso il secondo e il terzo gol in modo troppo facile. Nel primo tempo la squadra ha fatto bene, mi tengo quello. Ma come dico sempre bisogna essere più bravi nella gestione della palla, nel verticalizzare un po’ meno e nell’essere più lucidi nella conclusione"."Il Chelsea in questo momento è una squadra straripante. Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Preoccupato di niente: mettiamo da parte e pensiamo a sabato"."Cosa si impara stasera? Che i dettagli e nel mollare anche un attimo in queste partite rischi di fare queste figure"."Dobbiamo prepararci per bene, recuperare energie e prepararsi bene per l’Atalanta che è una partita molto difficile. Poi vedremo la partita dopo".