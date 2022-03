Le parole di Massimiliano Allegri a Juventus Tv:



"Una mazzata il rigore, siamo usciti dalla partita invece di rimanere sereni e tranquilli. Mancavano ancora 12 minuti più recupero, c'era il tempo per rimetterla sui giusti binari ma non siamo stati bravi. Bisognava gestire. Siamo andati in mani loro quando c’era ancora il tempo per agguantarla. Ora bisogna pensare subito al campionato, la Champions può andare così. Bisogna trasformare l’amarezza e la delusione in rabbia: domenica c’è la Salernitana, altrimenti rischiamo di compromettere tutto il lavoro".