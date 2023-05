Al termine di Juventus-Milan, Allegri ha parlato anche a: "Ho ringraziato i ragazzi per quello che hanno fatto durante una stagione anomala che non auguro a nessuno. Siamo stati anche troppo bravi a fare quello che abbiamo fatto. Sensazioni? C’è amarezza, potevamo finire meglio ma non c’erano più energia per farlo. Ora dobbiamo riposarci dopo la delusione di una partita giocata con intensità e voglia. Finalmente è finita la stagione, dobbiamo recuperare energie e ripartire al meglio".