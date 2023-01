L'allenatore dellaha parlato anche a JTV dopo il match con l'Atalanta: "L’amarezza c’è. Era una una partita che si era incanalata bene dopo un primo tempo straordinario.. Poi abbiamo avuto una buona reazione e un paio di situazioni favorevoli che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Ma abbiamo fatto otto vittorie nelle ultime dieci partite, ora domenica ne abbiamo un’altra in casa."Sono stati giorni un po’ pesanti, momentaneamente ti tolgono quindici punti. Rivedere la classifica in quel modo è come se ci avessero tolto del lavoro fatto. Invece i ragazzi sono stati bravi e professionali e molto responsabili.Per arrivare in Champions servono 72-74 punti, quindi ne servirebbero cinquanta. Tutto è possibile ma bisogna lavorare partita dopo partita, ora inizia l’Europa League e inizia anche la Coppa Italia.È un giocatore straordinario che ha fatto una prestazione straordinaria come tutta la squadra, anche livello caratteriale. Oggi giocatori che non hanno nel loro DNA queste partite fisiche hanno fatto molto bene.– Stanno abbastanza bene. Giovedì faremo una partita e li metteremo dentro per capire in che condizioni sono.