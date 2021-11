Max Allegri ha commentato anche a JTV Juventus-Atalanta 0-1: "Purtroppo hanno vinto loro, ma come ho detto ai ragazzi in spogliatoio non ho nulla da rimproverare. Hanno fatto una buona prestazione, concedendo poco e niente e creando situazioni favorevoli contro una grande realtà della Serie A. Non abbiamo fatto gol e, più che delusi, dobbiamo essere arrabbiati e mettere questa rabbia sul campo di Salerno martedì."

ALTALENA - "Abbiamo giocato più o meno come contro la Lazio, lì abbiamo avuto due rigori mentre oggi gli episodi non ci sono stati favorevoli. In questo momento c'è bramosia di far gol e giochiamo con troppa fretta, ma ho detto ai ragazzi che da questa situazione usciremo tutti insieme."

POCA PRECISIONE - "Gli attaccanti tra Dybala, Morata e Kean ce li abbiamo, dobbiamo solo star tranquilli e lavorare, e cercare di vincere prima una partita e poi l'altra. I valori della squadra sono gli stessi del 30 agosto, non bisogna né abbattersi né deludersi."

CHIESA E MCKENNIE - "Federico sicuramente si sarà stirato, Weston ha preso un colpo al ginocchio."