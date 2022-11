Le parole di Massimilianoa Juventus Tv:“Ne abbiamo giocate un po’ bene, stasera ci voleva più attenzione, loro forti e noi un po’ fortunati nel primo tempo, bravi a non disunirci. Lo spirito che abbiamo ci aiuta a portare a casa i risultati. Stasera una partita come di solito la Juve gioca, con grande partecipazione del pubblico nella difficoltà, una bella serata. Da domani si pensa a Verona se no buttiamo tutto all’aria quello che abbiamo fatto. Una buona fase difensiva, i difensori hanno fatto bene. Un bivio? Potrebbe essere, ma bisogna vedere le prossime due. Fagioli? Crescita e tranquillità, come Miretti. Non era facile”.