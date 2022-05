A JTV, Allegri parla così dopo Fiorentina-Juve.



PRIMO TEMPO - "Abbiamo fatto un buon 1°T, ma abbiamo sbagliato molto negli ultimi trenta metri. Che stagione è stata? Difficile, a gennaio eravamo tagliati fuori da tutto. La rincorsa in campionato ha un suo valore, queste ultime partite però non hanno nessun valore, quando raggiungi l'obiettivo e non puoi più arrivare primo è normale che lasci dei punti per strada".



FUTURO - "Ci siamo per il futuro? Bisogna sistemare la squadra, bisogna avere la lucidità e la serenità di valutare la rosa che abbiamo. Momento più difficile? Sicuramente quando eravamo in ritardo sulla quarta in classifica e sembrava tutto perso. L'avvio di campionato? Se sono successe queste cose significa che bisogna migliorare. Mi riposo? A luglio riiniziamo, bisogna caricare le batterie per poi iniziare al meglio la stagione".